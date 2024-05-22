РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:43, 22 Май 2024 | GMT +6

    Прокуратура и предприниматели Костаная подписали меморандум о сотрудничестве

    видеонаблюдение
    Фото: freepik.com

    Участие в подписании меморандума о сотрудничестве приняли прокуратура, управление образования, полицейские и предприниматели города. Проект предусматривает совместное решение проблем по детской безопасности и профилактике правонарушений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, меморандум предусматривает обмен информацией о лицах, совершивших преступления против собственности, половой неприкосновенности, несовершеннолетних лицах и лицах, находящихся в розыске. Новшеством в этом вопросе станет использование технологий: предприниматели будут закупать системы IP-видеонаблюдения, устанавливать за свой счет и предоставлять доступ сотрудникам полиции.

    Таким образом будет расширен охват видеонаблюдения города для профилактики правонарушений и усиления охраны общественного порядка.

    Теги:
    Регионы Казахстана Костанайская область Борьба с преступностью Прокуратура Костанай Предпринимательство и власть
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!