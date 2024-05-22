Прокуратура и предприниматели Костаная подписали меморандум о сотрудничестве

Участие в подписании меморандума о сотрудничестве приняли прокуратура, управление образования, полицейские и предприниматели города. Проект предусматривает совместное решение проблем по детской безопасности и профилактике правонарушений, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, меморандум предусматривает обмен информацией о лицах, совершивших преступления против собственности, половой неприкосновенности, несовершеннолетних лицах и лицах, находящихся в розыске. Новшеством в этом вопросе станет использование технологий: предприниматели будут закупать системы IP-видеонаблюдения, устанавливать за свой счет и предоставлять доступ сотрудникам полиции.

Таким образом будет расширен охват видеонаблюдения города для профилактики правонарушений и усиления охраны общественного порядка.