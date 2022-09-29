Прокуратура должна составить основу экосистемы защиты бизнеса – нацпалата

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель НПП «Атамекен» Раимбек Баталов подчеркнул важность участия органов прокуратуры в построении экосистемы защиты бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отрадно, что наше видение проблем вовлечения добросовестного бизнеса в уголовный процесс и пути их решения совпадают. Идет проработка поставленных Главой государства поручений в тесном взаимодействии с Генеральной прокуратурой», - сказал Раимбек Баталов на встрече бизнеса с госорганами.

По его словам, в настоящее время Нацпалата предпринимателей проводит трансформацию своей деятельности, усиливается наша отраслевая экспертиза, которая позволит оперировать одинаковыми данными с госорганами.

«Одним из важнейших направлений трансформации является создание экосистемы защиты бизнеса. Это поддержано во время моего личного приема Главой государства в апреле текущо года. Основу экосистемы защиты бизнеса, в первую очередь, должны составить органы прокуратуры, о чем уже неоднократно отмечал Глава государства в своих Посланиях и выступлениях», - заключил глава нацпалаты.