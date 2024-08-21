Прокуратура Астаны защитила права 280 инвесторов

По поручению Главы государства Генеральной прокуратурой запущен «прокурорский фильтр по защите инвесторов», цель которого – внедрение эффективных инструментов по улучшению инвестиционного климата», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Астаны.

В рамках этой работы столичной прокуратурой пресечены факты незаконных расторжений с инвесторами договоров об осуществлении деятельности в качестве участника специальной экономической зоны (СЭЗ).

Порядок расторжения таких договоров регламентирован Законом «О специальных экономических и индустриальных зонах».

Профильным министерством утвержден типовой договор об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ.

Однако управляющая компания - ТОО «Городской центр развития инвестиций «Astana Invest» заключила 280 договоров, в которых прописала не предусмотренные законом и типовым договором пункты, дающие право расторгать договоры в одностороннем порядке.

По акту прокурорского надзора управляющая компания начала процедуру перезаключения договоров со всеми инвесторами.

В прокуратуре города Астаны напомнили, что при возникновении проблемных вопросов инвесторы могут обратиться по телефону Мобильной группы по защите прав бизнеса и инвесторов 8-747-216-15-58.