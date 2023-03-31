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Прокуратура Алматы снизила тариф на товарный газ

Малика Сафаргалиева
31 Марта 2023, 11:08
Прокуратура Алматы снизила тариф на товарный газ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Монополист заплатит штраф в размере 78 млн тенге за завышенные цены на газ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Алматы.

По результатам проверки в ТОО «APL Construction» выявлены нарушения тарифной сметы, а также злоупотребление доминирующим положением при подключении к внутриквартальным сетям газоснабжения.

«По акту надзора прокуратуры города тариф снижен с 6 362,77 тенге до 5 999,08 тенге за 1 тысячу м³ (на 5,7%), введен компенсирующий тариф на сумму 184 млн тенге, а также монополиста привлекли к ответственности по статьям 159 части 3-1 и 164 части 4 Кодекса РК об административных правонарушениях. Взыскан штраф в размере 78 млн тенге», - сообщили в прокуратуре Алматы.

В ведомстве подчеркнули, что таким образом защитили 11 тысяч прав потребителей Енбекшиказахского и Панфиловского районов, из которых свыше 300 предприниматели.


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