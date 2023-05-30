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Прокуратура Алматы предупредила граждан об ответственности за участие в незаконных митингах

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Мая 2023, 13:55
Прокуратура Алматы предупредила граждан об ответственности за участие в незаконных митингах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях широко распространяются ложные сообщения и провокационные призывы о принятии 31 мая текущего года участия в согласованных местными исполнительными органами митингах и шествиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру Алматы.

«Данная информация не соответствует действительности. В эти дни в Алматы проведение каких-либо мирных собраний не согласовывалось. Организация анонсируемых данными ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны. Несмотря на неоднократные разъяснения законного порядка проведения митингов или иного мирного собрания имеют место его нарушения», - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что данный порядок регламентирован Законом «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» (далее - Закон), который принят 25 мая 2020 года.

Организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований Закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (далее - КоАП) вплоть до 25 суток ареста.

«В целях обеспечения законности, общественной безопасности, предупреждения правонарушений, защиты прав и свобод человека и
гражданина, призывам неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, публичных призывов к ним.

Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам», - добавили в прокуратуре.


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