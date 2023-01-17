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    Прокуратура Алматинской области возбудила дело на «КазАвтоЖол» из-за гололеда на дороге

    17 Января 2023, 20:10

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Алматинской области намерена привлечь к ответственности сотрудников АО «НК «КазАвтоЖол», по вине которых на 165-м километре республиканской трассы «Алматы-Шелек-Хоргос» в дорожной аварии погиб человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прокуратура Алматинской области в отношении лиц, ответственных за эксплуатацию дорог и обеспечение безопасности дорожного движения, начала досудебное расследование по части 3 статьи 353 Уголовного кодекса «Нарушение действующих на транспорте правил, повлекшее по неосторожности смерть человека». Прокуратура намерена привлечь к ответственности сотрудников, по чьей вине на 165-м километре республиканской трассы «Алматы-Шелек-Хоргос» в дорожной аварии погиб человек. Основной причиной аварии является гололед и несвоевременная очистка дорожного покрытия АО «НК «КазАвтоЖол», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматинской области.

    В надзорном органе отметили, что в соответствии со статьей 19 Закона РК «Об автомобильных дорогах», дорожный орган и управляющие автомобильными дорогами несут ответственность за содержание обслуживаемых автодорог и сооружений на них в состоянии, обеспечивающем бесперебойный и безопасный проезд транспортных средств.

    Расследованием дела занимается следственное управление департамента полиции Алматинской области. Проводятся следственные мероприятия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.

    В прокуратуре уточнили, что 5 января на территории Енбекшиказахского района на 165 км автодороги республиканского значения «Алматы-Шелек-Хоргос» произошло дорожно-транспортное происшествие, где в результате опрокидывания грузовой автомашины марки «Камаз-DAF» на месте происшествия скончался мужчина 1999 года рождения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Транспорт Другие государственные органы Регионы Дороги
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