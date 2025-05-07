Прокуратура Алматы усилила контроль за компенсационной посадкой деревьев

— За 2023–2024 годы не высажено более 73 тысяч деревьев, предусмотренных нормами компенсационной посадки, установлены случаи неправомерной вырубки зеленых насаждений, — сообщили в прокуратуре Алматы.

Основные причины неэффективной посадки — агротехнические ошибки, неподходящие условия и отсутствие должного ухода. На некоторых объектах посадка не проводилась годами.

Уполномоченный орган по мерам прокуратуры подал в суд 64 иска, 55 из них уже удовлетворили. Внесли 49 уведомлений о необходимости исполнения обязательств до начала вегетационного сезона.

Ранее сообщалось, что 320 тысяч деревьев высадят в Алматы в этом году.

Напомним, в Генпрокуратуре прокомментировали дело жительницы Шымкента, которой грозит штраф почти в 12 миллионов тенге за срыв краснокнижных тюльпанов.