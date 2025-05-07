РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:10, 07 Май 2025 | GMT +5

    Прокуратура Алматы усилила контроль за компенсационной посадкой деревьев

    Специализированная природоохранная прокуратура выявила повсеместное несоблюдение требований по компенсационной посадке деревьев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    посадка деревьев
    Фото: акимат Алматы

    — За 2023–2024 годы не высажено более 73 тысяч деревьев, предусмотренных нормами компенсационной посадки, установлены случаи неправомерной вырубки зеленых насаждений, — сообщили в прокуратуре Алматы.

    Основные причины неэффективной посадки — агротехнические ошибки, неподходящие условия и отсутствие должного ухода. На некоторых объектах посадка не проводилась годами.

    Уполномоченный орган по мерам прокуратуры подал в суд 64 иска, 55 из них уже удовлетворили. Внесли 49 уведомлений о необходимости исполнения обязательств до начала вегетационного сезона.

    Ранее сообщалось, что 320 тысяч деревьев высадят в Алматы в этом году.

    Напомним, в Генпрокуратуре прокомментировали дело жительницы Шымкента, которой грозит штраф почти в 12 миллионов тенге за срыв краснокнижных тюльпанов.

    Теги:
    Экология Прокуратура Алматы Озеленение
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают