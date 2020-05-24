Прокативший двух девушек на крыше иномарки водитель лишился прав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 мая 04.30 часов 24-летний житель столицы в состоянии алкогольного опьянения управлял автомашиной «Lexus LX 570» на парковочной зоне центрального парка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Сегодня в социальной сети появилось видео, на котором запечатлен движущийся автомобиль марки «Lexus LX 570» с двумя девушками на крыше.

Сотрудниками полиции города Нур-Султана нарушитель привлечён к административной ответственности по статье 608 часть 1 (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения) КР КоАП.

Согласно постановлению административного суда, водитель арестован на 15 суток и лишён права вождения транспортным средством на 7 лет. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

Также двое девушек, пассажиры автомашины «Lexus» 2000 и 2001 года рождения во время движения высовывались в оконные проёмы и люк. В отношении них возбуждено административное производство по статье 615 часть 1 (Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения) КР КоАП.

Департамент полиции города Нур-Султана просит граждан не нарушать общественный порядок и соблюдать Правила дорожного движения.