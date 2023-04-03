Прокат электросамокатов запретят в Париже

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – Жители Парижа проголосовали за введение запрета на прокат электросамокатов. Это стало истинным триумфом для участников кампании за безопасность дорожного движения во французской столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Официальные результаты голосования в воскресенье показали, что почти 90% жителей Парижа высказались за запрет самокатов в городе. Следует отметить, что в голосовании приняли участие менее 8% имеющих право голоса парижан.

Референдум был проведен в ответ на рост числа людей, получивших травмы или погибших на электронных самокатах в столице Франции.

По официальным данным, из 1,38 миллиона человек, внесенных в список избирателей города, в выборах приняли участие чуть более 103 тысяч парижан. Из них более 91 300 человек проголосовали против скутеров.

Париж был одним из первых городов, перешедших на электросамокаты, но они приносили больше вреда, чем пользы. Озабоченность по поводу того, как некоторые люди управляют самокатами — петляя в пробках, уворачиваясь от пешеходов на тротуарах и разогнавшись до скорости 17 миль в час (27 км/ч), лишь растет.

Водители часто не носят шлемы, а дети в возрасте 12 лет могут на законных основаниях арендовать электронные самокаты.

В 2021 году 31-летняя итальянка погибла в Париже после того, как ее сбил электронный самокат с двумя людьми, ехавшими на нем. Она упала и ударилась головой о тротуар, у нее остановилось сердце.

Мэр Парижа Анн Идальго созвала референдум, на котором избиратели смогли высказаться за или против свободно передвигающихся электронных самокатов.

Опасаясь, что их в основном молодые клиенты не придут на голосование, три основных оператора электросамокатов — Lime, Dott и Tier — использовали социальные сети, чтобы убедить людей проголосовать за них. Они также предлагали бесплатные поездки весь день в воскресенье.

Между тем, брошенные электросамокаты стали серьезной проблемой в Париже, многие из них были найдены в городских парках и на площадях.

Запрет на парковку самокатов на тротуарах остался пользователями без внимания, несмотря на угрозу штрафа в размере 35 евро.