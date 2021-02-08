Производство яиц сократилось более чем на 8% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане Более чем на 8 % сократилось производство яиц. В январе 2021 года на базарах и в магазинах городов страны стоимость десятка яиц составила 396 тг — сразу на 30,4% больше, чем годом ранее. Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов РК яйца обходятся жителям Алматы, Нур-Султана и Атырау, дешевле всего — жителям Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Согласно данным президента Союза птицеводов Казахстана, спад производства и рост цен в отрасли наблюдается из-за ситуации с распространением птичьего гриппа, сообщает Хабар24. По мнению главы союза, за рост цен в ответе посредники, из-за которых идёт накрутка от 30% до 50%. Сами птицеводы сталкиваются также с проблемой отсутствия отечественной племенной базы.

Ввозимые в страну цыплята с каждым годом обходятся фермерам всё дороже. Многим предприятиям не хватает оборотных средств не только на расширение производства, но даже на приобретение кормов, которые за полгода подорожали почти на четверть, утверждают в Союзе птицеводов Казахстана.

За 2020 год в стране произвели 5 млрд яиц — на 8,4% меньше, чем годом ранее. Среди регионов лидерами по производству стали Алматинская (994,8 млн штук, минус 5,8% за год), Акмолинская (804,4 млн штук, минус 6,5%) и Карагандинская (664,3 млн штук, минус 11,2%) области.

Спрос на яйца (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) по итогам одиннадцати месяцев местные компании обеспечили на 96,6%. При этом доля экспорта составила лишь 4,2% от имеющихся ресурсов, против 30,4% годом ранее. На внешние рынки отправили всего 204,9 млн яиц — в 7,9 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

На внутреннем рынке за неполный год реализовали 4,7 млрд яиц, годовой рост составил 25,7%. За одиннадцать месяцев на каждого жителя страны пришлось в среднем 247,2 яйца. В среднем каждый казахстанец употребляет по два яйца за три дня, то есть менее одного яйца в день