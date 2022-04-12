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    09:45, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Производство в сфере машиностроения выросло на 11,3%

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О динамичном росте в сфере машиностроения сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности, обеспечен динамичный рост производства продукции машиностроения – на 11,3%, в том числе автомобилестроения – на 14,8%, производства вагонов и локомотивов – на 13,3%, стройматериалов – на 12,4%, готовых металлических изделий – на 11,0%, пластмассовых изделий – на 15,2%, фармацевтической продукции – на 18,2%, напитков – на 19,0%, одежды – на 13,0%», - сказал А. Куантыров на заседании Правительства.

    В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 6,1%.

    «В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на 17,1%, добыче газа – на 8,2%, добыче сырой нефти на 7,6%, добыче прочих полезных ископаемых – на 6,3%, в добыче металлических руд и угля – на 1,9%», - отметил министр.

    Теги:
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