Производство в сфере машиностроения выросло на 11,3%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О динамичном росте в сфере машиностроения сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности, обеспечен динамичный рост производства продукции машиностроения – на 11,3%, в том числе автомобилестроения – на 14,8%, производства вагонов и локомотивов – на 13,3%, стройматериалов – на 12,4%, готовых металлических изделий – на 11,0%, пластмассовых изделий – на 15,2%, фармацевтической продукции – на 18,2%, напитков – на 19,0%, одежды – на 13,0%», - сказал А. Куантыров на заседании Правительства.

В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 6,1%.

«В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на 17,1%, добыче газа – на 8,2%, добыче сырой нефти на 7,6%, добыче прочих полезных ископаемых – на 6,3%, в добыче металлических руд и угля – на 1,9%», - отметил министр.