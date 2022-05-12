12 Мая 2022 11:21

Производство в сфере добычи газа выросло на 6,4% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сразу ряд отраслей обрабатывающей промышленности показал динамичный рост. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен динамичный рост производства продукции машиностроения – на 9,4%, в том числе автомобилестроения – на 18,6%, производства компьютеров, электронного и оптического оборудования – на 13,3%, стройматериалов – на 9,5%, напитков – на 18,7%, пластмассовых изделий – на 14,3%, готовых металлических изделий – на 10,8%», - проинформировал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Кроме того, наблюдается рост в производстве фармацевтической продукции – на 6,4%, а также одежды – на 13,8%.

«В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 4,4%. В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на 16,9%, добыче газа – на 6,4%, добыче сырой нефти - на 5%, добыче прочих полезных ископаемых – на 4,2%, добыче металлических руд – на 1,8%, добыче угля – на 1,7%», - заключил министр.