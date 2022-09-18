Производство сыра увеличивают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области запустили еще один завод по производству сыра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Кумар Аксакалов посетил Айыртауский район. Там запустили спортивный комплекс и высший многопрофильный колледж «Зейнеп», цех по производству сыров.

По информации главы региона, предприятие находится в селе Саумалколь. Объем инвестиций составил 600 млн тенге.

«Новое предприятие будет выпускать 25 видов сыра мягких сортов. Это моцарелла, гауда, сулугуни, плавленый и копченый сыры. Годовая мощность - 700 тонн готовой продукции. Уже сейчас созданы 15 новых постоянных рабочих мест, планируется довести до 35», - написал на своей странице в социальной сети К.Аксакалов.

В июне в регионе запустили завод, который при выходе на полную мощность может производить 2,5 тыс. тонн сыра. Потребность области в этом продукте составляет 2,7 тыс. тонн. Тогда К.Аксакалов заявлял, что полная загрузка завода позволит закрыть потребность региона в сыре и выйти на экспорт.









Фото: tass.ru