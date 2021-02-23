Производство свежего хлеба уступило прошлогодним показателям на 23%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производство свежего хлеба в текущем году уступило прошлогодним показателям сразу на 23%. Цены на хлеб выросли на 0,1% за месяц и на 6% — за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В январе текущего года в стране произвели 45 тыс. тонн свежего хлеба — на 22,9% меньше, чем в январе 2019-го. В прошлом году также наблюдался спад производства свежего хлеба по сравнению с январём 2018-го — впрочем, лишь на 1%.

В целом за январь–декабрь 2020 года было произведено 614,2 тыс. тонн свежего хлеба — на 13,8% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Почти половина всего выпуска свежего хлеба приходится лишь на три региона. С большим отрывом лидирует густонаселённая Туркестанская область, где в январе 2021 года было произведено 11,6 тыс. тонн хлеба.

Следом идут город Алматы (5,5 тыс. тонн) и Актюбинская область (4,5 тыс. тонн).

За месяц хлеб подорожал на 0,1%, за год — на 5,7%. Заметнее всего в годовой динамике подорожал пшеничный хлеб из муки высшего сорта: с января 2020-го по январь 2021-го — сразу на 10,3%. Ржано-пшеничный хлеб вырос в цене на 9,8%.

Заметим, что наиболее важный для малообеспеченных казахстанцев «социальный» хлеб из муки первого сорта при этом подорожал за год всего на 3,7%.