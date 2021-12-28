Производство стройматериалов выросло в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О росте производства стройматериалов в Казахстане заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 11 месяцев текущего года производство строительных материалов выросло на 9,2% и составило 820,2 млрд тг. Доля отрасли в структуре обрабатывающей промышленности составляет порядка 5,5%», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По его словам, в отрасли действуют 2442 предприятия, на которых работают около 26 тыс. человек.

«За первое полугодие 2021 года отрасль принесла в экономику страны 33,8 млрд тенге налоговых поступлений, показав рост в 1,3 раза в сравнении с прошлым годом», - заключил министр.