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    Производство стройматериалов выросло в Казахстане

    28 Декабря 2021, 11:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О росте производства стройматериалов в Казахстане заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам 11 месяцев текущего года производство строительных материалов выросло на 9,2% и составило 820,2 млрд тг. Доля отрасли в структуре обрабатывающей промышленности составляет порядка 5,5%», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

    По его словам, в отрасли действуют 2442 предприятия, на которых работают около 26 тыс. человек.

    «За первое полугодие 2021 года отрасль принесла в экономику страны 33,8 млрд тенге налоговых поступлений, показав рост в 1,3 раза в сравнении с прошлым годом», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Промышленность Строительство
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