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Производство стекла в Кызылординской области запустят в 2022 году

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Ноября 2021, 10:41
Производство стекла в Кызылординской области запустят в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях расширения ассортимента отечественных товаров планируется запуск новых проектов. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию проект по производству листового стекла в Кызылординской области мощностью 197,1 тыс. тонн в год. Инвестиции составляют 42,1 млрд. тенге. В результате реализации данного проекта ожидается покрытие 98% потребности внутреннего рынка в листовом стекле», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По его словам, до 2023 года будут введены в эксплуатацию три новых предприятия по производству керамических плиток с участием иностранных инвесторов.

«Это позволит покрыть до 90% потребления внутреннего рынка. До 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще 2 новых предприятия по производству кальцинированной соды. Ввод в эксплуатацию данных проектов позволит полностью обеспечить потребность внутреннего рынка», – отметил министр.

Кызылординская область   Промышленность   Экономика  
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