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Производство совместной китайско-узбекской вакцины от коронавируса запустят в Узбекистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
17 Февраля 2021, 19:00
Производство совместной китайско-узбекской вакцины от коронавируса запустят в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Узбекистане запустят производство совместной китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC 2001. Такое решение принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению спецкомиссии, Узбекистан признан соавтором китайской вакцины, разработанной компанией Zhifei Loncom Biofharmaceutical. В результате для внутреннего рынка республики она получила название ZF-UZ-VAС 2001.

Китайской стороной, с учетом наличия лабораторных, технических и производственных мощностей, выбрана узбекская компания Jurabek Laboratories, которая запустит производство вакцины ZF-UZ-VAC 2001.

В решении спецкомиссии отмечается, что китайская вакцина будет использоваться для массовой вакцинации населения, сейчас идут переговоры по закупке одного миллиона доз. До конца года в страну может быть поставлено до 300 миллионов доз вакцины.

По предварительным результатам клинических исследований ZF-UZ-VAC 2001 в Узбекистане, побочные эффекты первой степени (аллергическая реакция, небольшой жар, головная боль) наблюдались у пяти человек, или 0,3% среди реципиентов вакцины. Для сравнения, у Pfizer/Biontech этот показатель составлял 2-3,8%, у «Спутника V» – 0,3-0,4%. Побочных эффектов второй и третьей степени не наблюдалось.

Напомним, начало вакцинации в Узбекистане намечено на первую половину марта. Для ее проведения в лечебно-профилактических учреждениях в Ташкенте и во всех регионах страны выделено 3138 кабинетов. Кроме того, к вакцинации населения от коронавируса привлекут 820 мобильных бригад.

Мадибек Джанибеков


Узбекистан   Китай   Коронавирус в мире   Вакцинация  
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