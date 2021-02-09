Производство сливочного масла выросло на 30% в Казахстане: в лидерах три региона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производство сливочного масла за год выросло на рекордные 30,1% и за январь–декабрь 2020 года составило 24,6 тыс. тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Почти две трети выпуска сливочного масла приходятся лишь на три региона РК. С объёмом 8,6 тыс. тонн (рост за год — на 41,3%) лидирует Алматы, где расположены молочные заводы ТОО «Adal Сут», ТОО «МАСЛО-ДЕЛ FOOD», «Солнечный» и другие. Следом идёт Костанайская область с объёмом 3,8 тыс. тонн (рост за год — на 24,8%), где работают компании ТОО «ПК Вита», ТОО «ДЕП» и прочие. Замыкает тройку лидеров с объёмом 3,7 тыс. тонн Северо-Казахстанская область, где расположены петропавловский филиал ТОО «МАСЛО-ДЕЛ», ТОО «Молпродукт» и т. д.

В целом уровень самообеспеченности сливочным маслом достаточно высок: по итогам 11 месяцев 3 из 4 килограммов масла, реализованных на рынке страны, произведены казахстанскими маслоделами.

При этом, в то время как выпуск отечественных компаний за этот период увеличился на 26%, импорт подскочил сразу в полтора раза. Соответственно, доля местного производства в общем спросе (реализация как на внутреннем, так и на внешнем рынках) составила всего 77,5%, против 80,2% годом ранее.

Розничные цены на сливочное масло в среднем по городам страны растут шестой год подряд; за последний год они увеличились на 13,2%, до 2,7 тыс. тг за кг в январе 2021-го.

Дороже всех сливочное масло обходится жителям Атырау — 3,2 тыс. тг за кг (+3,3% за год); следом идут Нур-Султан и Актау — 3,1 тыс. тг. В Караганде и Алматы стоимость сливочного масла составляет в среднем 3 тыс. тг за кг.

Заметнее всего среди крупных городов и мегаполисов РК сливочное масло подорожало в Павлодаре — сразу на 30,8%. Значительно выросли цены в Алматы (+29%) и Туркестане (+22,8%). Подешевело масло лишь в двух городах — Актау (на 22,4%) и Усть-Каменогорске (на 1,9%).