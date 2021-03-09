Производство шоколада и изделий из него в Казахстане в начале года ушло в минус на 26%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В январе 2021 года в Казахстане произвели 5,5 тысячи тонн шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара — на 26,4% меньше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на мониторинговое агентство Energyprom.kz.

В региональном разрезе 94,1% всего производства пришлось на три региона: Алматы (3 тыс. тонн, минус 24,4% за год), Алматинскую (1,1 тыс. тонн, минус 0,5%) и Костанайскую (1,1 тыс. тонн, минус 47%) области. Здесь работают такие компании, как LOTTE Confectionery АО «Рахат», АО «Баян-Сулу», дочерняя компания турецкой lker Group ТОО «Хамле» и другие.

В 2020 году компании произвели 100,5 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий из сахара и шоколада — всего на 2,9% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) местными компаниями был обеспечен лишь на 49,4%.

На долю импорта соответственно пришлось 50,6%, то есть уже больше половины. В страну завезли 103,1 тыс. тонн кондитерских изделий, минус 1,2% за год. Экспорт вырос на 7,4%, до 39,7 тыс. тонн.

На внутреннем рынке РК реализовали 163,9 тыс. тонн шоколада — чуть меньше (на 0,7%), чем годом ранее. На каждого жителя страны за этот период пришлось 8,7 кг шоколада и кондитерских изделий из него, или 724 грамма в месяц.

За январь–декабрь 2020 года в страну завезли 39,2 тыс. тонн кондитерских изделий из сахара, не содержащих какао, на сумму 71,1 млн долл. США. Рост в натуральном выражении составил 9,5%, в денежном — 0,1%. Основная часть импорта (87,7%) приходится на страны СНГ. Среди них основными поставщиками стали Россия, Украина и Узбекистан. На долю остальных стран мира соответственно пришлось 12,3%.

Шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в страну завезли 62,7 тыс. тонн на сумму 173,3 млн долларов США. Сокращение импорта в натуральном выражении составило 8,1%, в деньгах — 5,4% за год. Здесь также большая часть импорта приходится на страны СНГ: 89,6%.

В январе текущего года кондитерские изделия в РК стоили на 7,8% дороже, чем годом ранее. В том числе карамель подорожала на 6,2%, конфеты, глазированные шоколадом, — на 8,2%, шоколад — на 8,1%.

В феврале средняя цена неглазированных шоколадом конфет в магазинах и на базарах городов страны составила 1,2 тыс. тенге — на 7% больше, чем годом ранее. Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов РК конфеты стоят в Актау (1,4 тыс. тенге), дешевле всего — в Актобе (1,1 тыс. тенге).