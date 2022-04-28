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Производство российского мотоцикла Урал запустят в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
28 Апреля 2022, 16:33
Производство российского мотоцикла Урал запустят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане запустят производство российского мотоцикла «Урал». Об этом сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам представителя МИИР, российский производитель решил открыть производство в Казахстане, при этом, не останавливая его в Российской Федерации. Мотоциклы, произведенные в РК, также будут направляться на экспорт.

Ранее сообщалось, что в среднем по Казахстану уровень местного содержания автопрома составляет 33 %, а по некоторым моделям доходит до 50 %.

При этом необходимо различать понятия «местное содержание» и «локализация».

«Существует утвержденная методика расчета доли местного содержания, которая формируется не только за счет компонентной базы, но также из добавленной стоимости, которая осталась в Казахстане, заработной платы рабочих и других услуг, направленных на изготовление автомобиля. Что касается локализации, то она достигается за счет освоенных технологий и других процессов, в том числе сварки, окраски и сборки. Мелкоузловая сборка состоит из 1 тыс. операций. Сегодня мы переходим на новый этап, когда имеются дополнительные обязательства по развитию производства компонентов», - пояснил Олжас Сапарбеков.

Ранее сообщалось, что в акимате Северо-Казахстанской области заявили, что представители компании Ural Motorcycles приезжали в Петропавловск в частном порядке и в госорганы не обращались. Тогда в акимате области прокомментировали информацию, распространяемую в соцсетях. И сообщили, что Северо-Казахстанская область всегда готова рассмотреть предложения от инвесторов по открытию новых производств. В том числе на территории специальной экономической зоны «Qyzyljar».


Экономика   Россия   МИИР РК  
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