Производство риса сократилось почти на 2 % в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–май 2022 года в стране произвели 89 тыс. тонн риса — на 1,9% меньше, чем годом ранее. 93,1% всего производства в региональном разрезе приходится на Кызылординскую область - 82,8 тыс. тонн, причём здесь годовой рост составил 3,6%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Кроме главного рисоводческого региона, рис также производится в Алматинской и Туркестанской областях — 4,3 тыс. и 1,8 тыс. тонн соответственно. В обоих регионах отмечен спад объёмов выпуска: в Алматинской — на 11,8%, в Туркестанской — сразу в 3,2 раза.

В целом, по итогам января–декабря 2021 года производство риса в стране демонстрировало рост на 5,7% за год, до 210,7 тыс. тонн.

Эксперты отмечают, что в текущем году есть вероятность весьма ощутимого сокращения производства риса. Снижение уровня воды в Сырдарье вызвало сокращение лимита на поливную воду, поступающую в Кызылординскую область, сообщает «Хабар24». Дефицит стал причиной сокращения объёмов посева риса на 11 тыс. га.

Казахстанские рисоводы перекрыли спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на рис (полуобрушенный или полностью обрушенный, или расколотый) за январь–апрель текущего года на 95,3% против 97,3% годом ранее. Доля импорта, соответственно, выросла до 4,7%. В страну завезли 3,5 тыс. тонн риса, сразу на 76,6% больше, чем годом ранее.

Экспорт в то же время сократился на 28,9%, до 28,7 тыс. тонн.

В итоге реализация на внутреннем рынке выросла на 41,7% за год, до 46,4 тыс. тонн.

По итогам четырёх месяцев на экспорт отправили 29,1 тыс. тонн риса на сумму $11 млн. Сокращение в натуральном выражении составило 29,1%, в денежном — 5,6%.

Большая часть казахстанского риса отправляется в страны СНГ - 27,2 тыс. тонн на сумму $9,9 млн. В этом сегменте экспорт в натуральном выражении сократился на 32%. Наибольшие объёмы поставляются в Россию -14 тыс. тонн, плюс 70,6%. В тройке лидеров также оказались Таджикистан и Украина.

В остальные страны мира, не входящие состав СНГ, Казахстан отправил 1,9 тыс. тонн риса — на 81% больше, чем годом ранее. Здесь лидируют Монголия, Ирак и Турция.

В мае текущего года розничная цена на рис в среднем по РК составила 406 тенге за кг — на 1,8% больше, чем в апреле. Отмечается, что стоимость риса с начала года выросла на 10,2%, за год — на 10,7%.

Среди крупных городов страны самые высокие цены на рис фиксируются в столице — 537 тенге за кг. Далее идут Актау и Караганда (490 тенге за кг в каждом), а также Павлодар (457 тенге за кг). Дешевле всего рис стоил в Петропавловске — 302 тенге за кг.