Производство растительного масла растет в Казахстане

За январь–май текущего года в РК произвели 317,5 тыс. тонн рафинированного и нерафинированного растительного масла, на 13,1% больше, чем годом ранее. В том числе производство рафинированного масло сократилось на 1,3% за год, до 60 тыс. тонн, нерафинированного — напротив, выросло на 17,1%, до 257,5 тыс. тонн. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на energyprom.kz.

В региональном разрезе наибольшие объёмы растительного масла произвели в Восточно-Казахстанкой области: 100,8 тыс. тонн нерафинированного и 29,4 тыс. тонн рафинированного.

В тройке лидеров по производству нерафинированного масла оказались Абайская и Акмолинская области, рафинированного — Шымкент и Алматы.

Основная часть производства растительного масла приходится на подсолнечное нерафинированное масло: 219 тыс. тонн, на 37,8% больше, чем годом ранее.

Ещё 55,1 тыс. тонн составило производство рафинированного подсолнечного масла, 20,9 тыс. тонн — рафинированного и нерафинированного рапсового масла, 10,7 тыс. тонн — рафинированного и нерафинированного соевого масла, 5,5 тыс. тонн — рафинированного и нерафинированного хлопкового масла, 1,3 тыс. тонн — рафинированного и нерафинированного сафлорового масла.

По итогам первого квартала текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на растительное масло на 84,6%, против 79% годом ранее.

Доля импорта составила 15,4% соответственно. Импорт сократился на 22,7%, до 35,3 тыс. тонн. Экспорт масла, напротив, вырос сразу на заметные 54,2% за год, до 136 тыс. тонн (и 59,2% от используемых ресурсов).

Реализация растительного масла на внутреннем рынке страны составила 93,7 тыс. тонн, на 27,4% меньше, чем годом ранее.

Непосредственно на подсолнечное масло местные компании обеспечили спрос на 87,9%. На экспорт из РК отправили 112,6 тыс. тонн подсолнечного масла, сразу на 64,1% больше, чем в первом квартале прошлого года. В то же время реализация на внутреннем рынке сократилось на 4,2%, до 80,9 тыс. тонн.

На внутреннем рынке РК розничные цены на растительное масло по итогам мая текущего года снизились по сравнению с маем прошлого года на 23,4%. Удешевление отмечено во всех регионов страны.

Наименьшее удешевление продукции зафиксировано в области Улытау: на 11,8% за год. Далее расположились Астана (минус 15,7% за год), Мангистауская (минус 19%), Северо-Казахстанская (минус 19,4%), Павлодарская (минус 20,8%) области.

Наибольшее удешевление растительного масло зафиксировано в Кызылординской (на 33,1%), Алматинской (на 28,9%), Актюбинской (на 27,5%) областях.