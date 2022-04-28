Производство QazVac закрывает потребность в вакцине от коронавируса - главный санврач РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Если будет необходима вакцина для категории граждан от 12 до 18 лет, то она будет закупаться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня объем в 4 млн доз вакцин, который есть в Казахстане, достаточен для проведения вакцинации и ревакцинации населения.

«Наша казахстанская вакцина QazVac может производиться в объеме 500 тысяч доз. Этого объема вполне достаточно для того, чтобы закрыть потребность Казахстана в вакцине против коронавирусной инфекции», - сообщила журналистам вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в кулуарах заседания Сената.

Через полгода в Казахстане будут ревакцинироваться только QazVac.

«QazVac применяется для лиц старше 18 лет. Вакцина пока не может применяться к детям, но технологии совершенствуются, возможно, что появится эта вакцина для детей. Если будет необходима вакцина для категории граждан от 12 до 18 лет, то она будет закупаться. Для взрослого населения достаточно производства нашей вакцины», - отметила А. Есмагамбетова.