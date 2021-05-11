Производство QazVac - это вклад в борьбу с пандемией COVID-19 – азербайджанский эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Профессор кафедры хирургических болезней Азербайджанского медицинского университета Гейбулла Адиль Абульфат оглы в ходе интервью поделился мнением о ходе вакцинации в его стране, ее пользе и необходимости в борьбе с пандемией коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

- Ваше мнение о том, что вакцинация действительно необходима, что она безвредна и эффективна для людей. Не только в плане коронавируса, но и против других заболеваний, о которых мы уже и не помним.

- Дело в том, что вакцинация - это достояние науки, которая подарила человечеству возможность быть защищенным от внешних угроз. Благодаря вакцинации сегодня нет уже такой грозной инфекции, как натуральная оспа. Именно благодаря вакцинации она вышла из строя, в принципе снята из реестра Всемирной организации здравоохранения. Вакцинация очень эффективная вещь, и сегодня благодаря ей у детей не встречаются такие заразные заболевания, как корь, дифтерия, скарлатина и многие другие заболевания. Сегодня благодаря вакцинации люди могут защититься от гепатита «В», «А» и других вирусных инфекций.

Что касается вирусов, которые содержат в геноме рибонуклеиновую кислоту - они подвергаются частым мутациям. Поэтому пока такой стойкой вакцины против них нет. К примеру, существует более 2 тысяч штаммов гриппа, и против них нет сегодня универсальной вакцины. Каждый год появляется новая вакцина для конкретного штамма. Коронавирус - то же самое, сегодняшняя вакцина рассчитана на SARS-CoV-2. А она постоянно мутирует. И вот данная вакцина, будет ли она чувствительна к индийскому штамму - мы пока точно не можем сказать.

В целом вакцинация – это очень эффективное мероприятие. Я считаю, что люди обязательно должны вакцинироваться. И как отмечает ВОЗ в своем докладе в 2019 году, так называемые «вакцинное колебание» или «антивакцинная пропаганда» - это один из 10 факторов, который грозит человеческому здоровью.

- Есть ли данные о снижении заболеваемости в Азербайджане после начала вакцинации?

- В Азербайджане сегодня идет спад третьей волны, наблюдается снижение количества заболеваемости. Идет всеобщая вакцинация полным ходом. Но вы знаете, что Азербайджан по платформе COVAX не получил обещанный объем вакцины. Через братскую Турцию мы доставили препарат CoronaVac фирмы Sinovac. Азербайджан стала первой страной на Южном Кавказе, которая вакцинировала своих граждан. А сегодня в нашу республику уже поступают новые вакцины – Sputnik V и Astra Zeneca, и вакцинация в нашей республике идет с определенной интенсивностью. Я думаю, что вакцинированные и переболевшие лица, у которых уже выработался иммунитет, все вместе, наверное, приведут к созданию коллективного иммунитета. В основном здесь цель - создание коллективного иммунитета. То есть если где-то 70-75% населения приобретает иммунитет, то там уже создается коллективный иммунитет.

- Не могли бы поделиться мнением о Sputnik V. Говорят, что она более прогрессивная, чем та же AstraZeneca, насколько это правда?

- Sputnik V – это тоже векторная вакцина. Об эффективности данного препарата пока затрудняюсь конкретно что-либо говорить, потому что все испытания, исследования и клинические наблюдения у людей проводились в России. Я считаю, что лучше обратиться к их источникам. У нас в Азербайджане она пока не применяется, но вакцина уже поступила и планируется к использованию. Наверное, через определенное количество привитых людей можем сказать какие-либо первичные свои заключения.

А что касается AstraZeneca, как Вы знаете, что это тоже векторная вакцина, где человеческий аденовирус меняется с помощью биотехнологии. И туда переводится С белок от коронавируса, и тем самым вакцина устремляется уже к иммунитету как коронавирус. То есть это векторная вакцина, полученная высокотехнологическим методом молекулярной биологии. Вакцина разработана исследователями Оксфордского университета. Я считаю, что это одна из лучших вакцин в мире. Не зря мы видим, что Британия уже контролирует ситуацию, у них эпидемиологическая обстановка лучше других стран. Это тоже свидетельствует о том, что вакцинация, проводимая с AstraZeneca, дает свои результаты, и это непосредственно сказывается на эпидемиологической ситуации.

- Как, по-Вашему, проходит в целом вакцинация, и как себя чувствуют вакцинированные впоследствии?

- Сегодня во многих странах вакцинация идет полным ходом, и есть страны, которые еще не начинали вакцинацию. Не стоит расценивать, что вакцинация - это проблема только одной страны, это проблема всего мира. Поэтому надо думать о других странах тоже. ВОЗ по платформе COVAX должен организовать вакцинацию всех уголков земного шара. Процесс вакцинации контролируется семейными центрами по контролю заболеваний, и сегодня нет пока серьезных осложнений, которые носят массовый характер. Известны какие-то отдельные случаи, но они не сильно влияют на общий ход вакцинации. В целом процесс иммунизации идет пока нормально.

- Что Вы можете сказать о казахстанской вакцине QazVac? Может ли этот препарат применяться в Азербайджане в будущем?

- Что касается QazVac, который разработан в Казахстане, это очень радостная весть для нас. Это нас очень радует, потому что Казахстан тоже сегодня входит в ряд стран, где именно разрабатываются высокотехнологические медицинские пособия, препараты. Что касается эффективности, мы пока не знаем. Я думаю, что эта вакцина, если он получена традиционным путем как CoronaVac, она в любом случае будет эффективна. Если этой вакциной будут пользоваться другие страны, то это значит, что Казахстан будет активно участвовать в борьбе с пандемией. Это будет является активной помощью в этом деле. Конечно, при необходимости мы тоже будем использовать казахстанскую вакцину, потому что я считаю, что она по своему качеству не уступает китайскому варианту.

Полагаю, что конец пандемии еще не виден, потому что мутации продолжаются. Появление индийского штамма говорит о том, что впереди нас могут ожидать сюрпризы. Поэтому производство QazVac - это тоже вклад в борьбу с пандемией COVID-19.