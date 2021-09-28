Производство промышленной продукции выросло в пять раз в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в Карту индустриализации вошли 134 проекта на общую сумму 1,2 трлн тенге, с созданием более 16 тысяч рабочих мест. Большая часть из них запущена и работает. Благодаря новым производствам выпуск промышленной продукции в регионе вырос в 5 раз, передает корреспонлент МИА «Казинформ».

О ходе реализации программы рассказали на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«За годы индустриализации с 2010-го в рамках Карты индустриализации в области реализовано 94 проекта. Общая сумма инвестиций составила 387,3 млрд тенге. На предприятиях создано около 8 тысяч рабочих мест. Реализация проектов позволила увеличить объём производства в 5 раз, производительность труда – в 1,7 раза», – доложил руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Мурат Кыдырганбеков.

Предприятия региона освоили выпуск продукции, которую до этого приходилось закупать за рубежом.

В третьей пятилетке, с 2020 по 2025 год, запланирована реализация 43 инвестпроектов. Три крупных запустили в прошлом году: в Темиртау введена вторая очередь ТОО «Линде Газ Казахстан», в Караганде модернизировано литейное производства ТОО «Qaz Carbon», в Сарани заработал автобусный завод, открытый совместно с мировым брендом Yutong.

На 2021 год запланировали реализацию 10 инвестпроектов. Однако из-за пандемии по объективным причинам некоторые из них пришлось перенести на более поздние сроки.

В этом году по Карте индустриализации будут запущены такие крупные предприятия, как Жайремский горно-обогатительный комбинат, Сарыаркинский ферросплавный завод с агломерационной фабрикой.

Аким области Женис Касымбек поручил оказывать необходимое содействие инвесторам.

«Следует обеспечить своевременный запуск проектов, запланированных на этот год. На особом контроле выход проектов на полную мощность. Также нужно заниматься поиском новых инвестпроектов для включения в Карту поддержки предпринимательства», – сказал глава региона.