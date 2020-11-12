Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Производство промышленной продукции увеличилось в 11 регионах РК
12 Ноября 2020 11:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе-октябре 2020 года по сравнению с январем-октябрем 2019 года сократилась добыча сырой нефти, природного газа и добыча металлических руд. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике.
Возросли объемы производства продуктов питания, напитков, деревянных изделий, фармацевтических продуктов и машиностроения. Снизилось производство продуктов нефтепереработки и химической промышленности.
Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 11 регионах республики.
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось в Казахстане
- Сколько безработных зарегистрировано в Казахстане
- Завод по переработке аккумуляторов строится в Акмолинской области
- 15 миллионов экспресс-тестов в год будет выпускать жамбылская фармкомпания
- Строительство жилья увеличилось на 10,3 % в Карагандинской области
- В Казахстане увеличили производство золота, серебра и автомобилей
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Умбет Шолпан
954-047