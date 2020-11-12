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Производство промышленной продукции увеличилось в 11 регионах РК

12 Ноября 2020 11:00
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Производство промышленной продукции увеличилось в 11 регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе-октябре 2020 года по сравнению с январем-октябрем 2019 года сократилась добыча сырой нефти, природного газа и добыча металлических руд. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике.

Возросли объемы производства продуктов питания, напитков, деревянных изделий, фармацевтических продуктов и машиностроения. Снизилось производство продуктов нефтепереработки и химической промышленности.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 11 регионах республики.


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#Промышленность   #Статистика  
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