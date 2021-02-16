Производство продуктов питания выросло в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 2,5% и составил 170,6 млрд. тенге. Рост обеспечен в основном за счет увеличения объемов производства в животноводстве. Об этом сообщил глава Минсельхоза Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным министра сельского хозяйства, отмечен высокий рост по производству мяса в убойном весе на 5,3%, молока – на 3,8%. При этом продукции растениеводства произведено на 10,2 млрд тенге, ИФО на уровне 100%. Данный объем обеспечен за счет выращивания сельскохозяйственных культур в закрытом грунте. В разрезе областей темпы выше республиканских отмечены в 3 областях: Акмолинская – 114%, Туркестанская – 103,2% и Костанайская область – 102,7%.

«Производство продуктов питания за указанный период выросло на 0,8% и составило 142,1 млрд тенге. При этом, отмечается рост производства масла растительного на 26,7%, свекловичного сахара на 25,1%, масла сливочного на 16,3%, крупы на 11,3%, молока обработанного на 3,2%, переработанного риса на 2,3%, сыра и творога на 0,8%», - сообщил Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился на 75,2% и составил 19,9 млрд тенге, производства продуктов питания – на 11,2% и составил 3,5 млрд тенге.

«В текущем году планируется обеспечить рост валовой продукции сельского хозяйства на уровне 105%, производства продуктов питания на уровне 107%. Плановые индикативы будут обеспечены за счет принятия мер по насыщению внутреннего рынка социально значимыми продтоварами и повышению конкурентоспособности АПК. Для этого будет продолжена государственная поддержка субъектов АПК, в том числе инвестиционное субсидирование и другие финансовые инструменты, субсидирование в растениеводстве и животноводстве. На эти цели в текущем году будет направлено более 300 млрд тенге», - добавил министр.







