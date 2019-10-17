Производство продуктов питания увеличилось в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за 9 месяцев предприятия произвели продукты питания на общую сумму свыше 75 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов сообщил, что рост составил почти 19%. Производство растительного масла увеличилось в 2,3 раза, продукции мукомольной промышленности на 28%, молочной - на 11%.

Рост производства мукомольной продукции местные власти объясняют запуском бывшего завода «Биохим». С начала года предприятие произвело более 7 тысяч тонн крахмала, 2 тысячи тонн клейковины, 21 тысячу тонн технологической муки и более 6 тысяч тонн отрубей. До конца года завод планирует произвести свыше 18 тысяч тонн крахмала и 5 тысяч тонн клейковины. Продукцию экспортируют в Алматы, Костанай и Узбекистан.

«ТОО «Тайынша май» в этом году произвело 16,5 тысяч тонн растительного масла. Это в 37 раз больше, чем в прошлом году. До конца года планируют выработать более 30 тысяч тонн растительного масла», - сказал М.Тасмаганбетов.

Увеличилось в области производство мяса, молока и яиц. Завершается уборочная кампания. Аграрии уже намолотили 4 млн тонн зерна при урожайности около 16 центнеров с гектара. Идет уборка масличных культур. Урожайность сейчас составляет 8 центнеров с гектара.

Североказахстанские продукты питания в ближайшие выходные дни смогут приобрести жители столицы на специально организованной сельскохозяйственной ярмарке.