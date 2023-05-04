Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Производство постельного белья увеличилось в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Мая 2023, 12:14
Производство постельного белья увеличилось в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 12 месяцев 2022 года в Казахстане существенно выросло производство постельного белья – его произвели в 2,3 раза больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Всего было изготовлено 21,4 млн штук постельного белья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики РК.

«Кроме того, увеличилось производство готовых текстильных изделий для домашнего хозяйства (кроме одежды) — на 51,6%. В то же время на 80,2% выросло производство нетканых материалов и изделий из нетканых материалов, кроме одежды, производство составило 4,5 млн м2. При этом за 12 месяцев прошлого года на 43,6% снизилось производство хлопчатобумажных тканей. Так, в натуральном выражении объем казахстанского производства ткани за 2022 год составил 11,5 млн м2. ткани, тогда как в 2021году произведено 20,5 млн м2», - сообщили в Бюро нацстатистики.


Экономика   Статистика  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу