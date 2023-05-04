Производство постельного белья увеличилось в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 12 месяцев 2022 года в Казахстане существенно выросло производство постельного белья – его произвели в 2,3 раза больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Всего было изготовлено 21,4 млн штук постельного белья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики РК.

«Кроме того, увеличилось производство готовых текстильных изделий для домашнего хозяйства (кроме одежды) — на 51,6%. В то же время на 80,2% выросло производство нетканых материалов и изделий из нетканых материалов, кроме одежды, производство составило 4,5 млн м2. При этом за 12 месяцев прошлого года на 43,6% снизилось производство хлопчатобумажных тканей. Так, в натуральном выражении объем казахстанского производства ткани за 2022 год составил 11,5 млн м2. ткани, тогда как в 2021году произведено 20,5 млн м2», - сообщили в Бюро нацстатистики.