Производство по сбору Kia Sportage начнется в Казахстане с 2023 года

14 Декабря 2022, 12:48

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев поделился планами касательно запуска новой линии производства по сбору автомобилей модели Kia Sportage, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы запускаем новую производственную линию по модели Kia Sportage. Я думаю, что она будет запущена в январе и производство вырастет. По Hyundai переговоры ведем, потому что сейчас они инвестиционную программу запустили. В следующем году они собираются три завода построить с китайскими партнерами, и новые модели тоже придут», - сказал Каирбек Ускенбаев в кулуарах заседания Правительства.

На заседании Правительства министр также поделился планами по модернизации теплосетей.

«В период с 2023 по 2037 годы поэтапно будет проводиться модернизация тепловых сетей. В рамках первого этапа, с 2023 по 2030 годы, планируется заменить тепловые сети протяженностью 1,6 тысячи км, это сети с износом более 75%», - отметил глава Мининдустрии.