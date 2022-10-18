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    13:07, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Производство пива в Казахстане сократилось на 5%

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В текущем году в Казахстане наблюдается рекордный рост цен на пиво. Его производство за январь–август текущего года составило 481,4 млн литров, что на 5,2 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

    При этом ранее в соответствующем периоде наблюдался рост выпуска в течение шести лет подряд.

    Отечественные пивовары обеспечили спрос на пиво (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) за январь–июль 2022 года на 91 %, практически, как и годом ранее. Объем выпуска в соответствующем периоде сократился на 6 %, до 409 млн литров, а импорт, наоборот, показал рост на 3,4 %, однако лишь до 40,5 млн литров.

    Экспорт пива из РК сократился на 12,7 % и составил 8,7 млн литров за январь–июль 2022 года. Объем реализации на внутреннем рынке сократился на 5,1 %, до 440,8 млн литров.

    По итогам сентября 2022 года пиво подорожало на 1,5 % за месяц, что является одним из самых высоких месячных показателей роста цен. В целом текущий год отличился подобными негативными скачками: так, в марте зафиксировано рекордное месячное удорожание пива — на 4,6 %, также резкий рост цен отмечался в мае (на 3,3 %), апреле (на 2,6 %) и июне (на 2,3 %).

    Среднемесячное удорожание в секторе в 2022 году составило 2,2 %, что значительно больше, чем в 2021 году (в среднем 0,6 % за месяц), и чем в предыдущие годы. Для сравнения: с 2011-го по 2021 год среднемесячный рост цен на пиво составлял лишь 0,5 %.

    С начала года пиво подорожало на рекордные 21,2 %, а за год, то есть по сравнению с сентябрем 2021-го — на 22,4 %.

    В региональном разрезе с начала года цены на пиво выросли заметнее всего в Восточно-Казахстанской области (на 30 %), Астане (на 29,2 %) и Туркестанской области (на 28,9 %). По сравнению с сентябрем прошлого года самый заметный рост цен также пришелся на Астану (плюс 32,5 %), Восточно-Казахстанскую (плюс 31,7 %) и Туркестанскую (плюс 29,1 %) области.





    Фото: image.arrivalguides.com


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