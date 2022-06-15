15 Июня 2022 15:46

Производство овощных и фруктовых соков сократилось на 2% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–апрель текущего года в Казахстане произвели 18,7 млн литров фруктовых и овощных соков, на 2,1% меньше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В региональном разрезе больше всего напитков в секторе произвели в Алматинской области: 10 млн литров, плюс 32,6% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались столица (4,6 млн литров, минус 27,1% за год) и Костанайская область (2 млн литров, плюс 17,9%).

В целом за январь–декабрь 2021 года производство фруктовых и овощных соков в РК составляло 66,6 млн литров, годовой рост — на 13,1%.

Выпуск фруктовых соков достиг 17,4 млн литров, на 3,1% меньше, чем годом ранее, овощных — 1,3 млн литров, на 14% больше, чем год назад.

Среди фруктовых соков большая часть производства приходится на апельсиновый сок (6,4 млн литров), а также яблочный сок (4,9 млн литров). Выпуск смеси фруктовых соков составил 4,6 млн литров, ананасового сока — 505,4 тыс. литров.

Среди овощных соков выпуск томатного сока достиг 1,26 млн литров, на 14,8% больше, чем годом ранее.

По итогам первого квартала текущего года местные компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на фруктовые и овощные соки на 58,3% против 51,2% годом ранее. Импорт составил соответственно 41,7% — это 13,1 тыс. тонн, минус 5,6% за год.

В итоге на внутреннем рынке РК было реализовали 30,7 тыс. тонн фруктовых и овощных соков, на 9% больше, чем годом ранее.

По итогам мая текущего года цены на овощные и фруктовые соки в РК выросли на 16,6% за год. В том числе фруктовые соки подорожали на 16,5%, овощные — на 19,2%.

Сильнее всего годовой рост цен в секторе ощутили жители Туркестанской области — сразу на 25% за год. В тройке антилидеров также оказались Алматы и Северо-Казахстанская область. Наименьший годовой рост цен зафиксирован в Западно-Казахстанской области — на 5,1%.

Фруктовые соки заметнее всего подорожали в Туркестанской области (на 24,9% за год), овощные — в Атырауской области (на 33,5%).