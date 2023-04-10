Производство обуви в Казахстане выросло на 43% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь-февраль текущего года в стране произвели 286,7 тыс. пар обуви (кроме спортивной, защитной и ортопедической) — на 42,9% больше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В региональном разрезе больше всего обуви выпустили в Алматы: 153 тысячи пар — на 50,4% больше, чем в январе-феврале 2022 года. В тройке лидеров также оказались Алматинская (48,5 тысяч пар) и Жамбылская (27,9 тысячи пар) области.

В целом за январь–декабрь 2022 года в стране произвели 1,7 млн пар обуви — на 17,6% больше, чем годом ранее.

В то же время, несмотря на рост выпуска, по итогам января–декабря 2022 года местные компании обеспечили спрос (экспорт плюс реализацию на внутреннем рынке) на обувь всего на 4,2%, против 2,8% годом ранее. Доля отечественного продукта на рынке, хотя и выросла почти в полтора раза, остаётся очень маленькой.

Импорт обуви уменьшился на 22,9% за год, до 38,7 млн пар. При этом объём экспорта тоже упал: на 50,2%, до 105,5 тыс. пар (впрочем, показатели и ранее были невысокими).

Реализация обуви на внутреннем рынке составила 40,3 млн пар — на 21,6% меньше, чем годом ранее.

По итогам февраля текущего года цены на обувь выросли на 20,5% за год. В том числе мужская и женская обувь подорожали на 18,2%, детская — на 26,5%.

Сильнее всего рост цен ощутили жители Мангистауской области: сразу на 31,5% за год. В тройке регионов-антилидеров также оказались Шымкент (30,2%) и Астана (28%). Наименьший рост цен был зафиксирован в Улытауской области, но и это ощутимые 13,7%.

Мужская обувь сильнее всего подорожала в Актюбинской области, женская — в Мангистауской, детская — в Шымкенте. Наименьший рост цен на мужскую обувь был зафиксирован в Улытауской области, на женскую — в Западно-Казахстанской, на детскую — в Костанайской.