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Производство напитков в Казахстане увеличилось на 8,9%

1 Декабря 2022, 22:17
Производство напитков в Казахстане увеличилось на 8,9%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объем производства напитков за январь-октябрь 2022 года в денежном выражении составил 623 661,5 млн тг, рост производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,9 %. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

За 10 месяцев было произведено 2 019 743,7 тысячи литров безалкогольных напитков, рост с аналогичным периодом прошлого года составил 8,8%.

По минеральным и газированным водам (неподслащенные, неароматизированные) выпущено 555 096,3 тысячи литров, что на 2% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года.

Алкогольные заводы выпустили за 10 месяцев 49 513,1 тысячи литров водки, это на 95,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Производство натурального виноградного вина также увеличилось на 38,3% – 24 340,4 тысячи литров.

Вместе с тем незначительно упало производство пива – 604 127,9 тысячи литров произведено за 10 месяцев, это меньше на 1,8%, чем в прошлом году.

В Казахстане производством напитков занимается 47 предприятий.


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