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    17:00, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Производство мяса выросло в Казахстане

    Производство мяса выросло в Казахстане
    Фото: energyprom.kz

    В Казахстане производство свежего или охлаждённого мяса КРС (крупного рогатого скота), свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных за январь–декабрь 2023 года достигло 80,2 тыс. тонн — на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на energyprom.kz.

    За январь текущего года произвели уже 7,1 тыс. тонн свежего или охлаждённого мяса — сразу на 39,4% больше, чем за январь 2023-го.

    Самое популярное среди казахстанцев мясо — говядина: её потребление составило 18,33 кг в среднем на душу населения за январь–сентябрь 2023 года — на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

    Следом идёт конина: 4,88 кг в среднем на душу населения, рост за год — на 11,7%.

    Потребление баранины сократилось на 4% за год, составив 4,02 кг в среднем на душу населения за январь–сентябрь прошлого года.

    Потребление свинины уменьшилось на 2,5%: 2,46 кг в среднем на душу населения.

    Цены на мясо по итогам января 2024 года выросли за месяц от 0,1% на баранину до 0,6% на конину.

    За год заметнее всего подорожала говядина: сразу на 8,7%. Следом идут свинина (на 6,7%), баранина (на 6,3%) и конина (на 4,8%). При этом годом ранее рост цен на говядину составлял 10,7%, на свинину — 15,1%, на баранину — 12,8%, на конину — 16,6%.

    Среди регионов Казахстана самое заметное годовое удорожание говядины было зафиксировано в Алматинской (на 16,4%), Атырауской (на 15,7%) и Улытауской (на 14%) областях.

    Конина сильнее всего подорожала в Мангистауской (на 11,4% за год) и Улытауской (на 10,5%) областях.

    Цены на баранину заметнее всего выросли в Улытауской (на 13,4%), Западно-Казахстанской (на 12,7%) и Алматинской (на 12%) областях.

    Свинина, в свою очередь, сильнее всего подорожала в Акмолинской (на 18,2% за год) и Жамбылской (на 10,3%) областях.

    Теги:
    Производство Экономика Статистика
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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