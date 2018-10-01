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Производство мяса в Казахстане увеличилось на 8,9%

14 Октября 2018 12:20 89
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Производство мяса в Казахстане увеличилось на 8,9%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объем производства мяса в январе-сентябре 2018 года составил 199 116 тонн, что на 8,9% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

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В отчетном периоде было произведено молока в объеме 383 758 тонн (рост производства по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 5,6%), муки - 3 049 812 тонн (+10%), сахара - 180 025 тонн (-23,2%), круп - 61 151 тонн (+24,2%). 

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Ключевые слова: Статистика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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