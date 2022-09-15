Производство мяса птицы выросло в Казахстане
Большая часть производства пришлась на Алматинскую и Акмолинскую области. Так, в Акмолинской области произвели 38,4% свежего или охлажденного и 18,6% мороженого мяса птицы, в Алматинской — 16,6% свежего или охлажденного и 50,6% мороженого мяса птицы.
По итогам первого полугодия текущего года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на мясо птицы и пищевые субпродукты на 71,1%, против 68,9% годом ранее. При росте производства за этот период на 4,2% импорт мяса сократился на 6%, до 58,7 тыс. тонн.
Объем реализации на внутреннем рынке за этот период составил 196,8 тыс. тонн — на 5,3% больше, чем годом ранее.
По итогам августа текущего года стоимость мяса птицы выросла на 27,9% за год. В том числе куры подорожали на 25,9%, куриные окорочка — на 28,5%, грудка — на 29,3%, голень и бедро — на 29,5%.
В региональном разрезе сильнее всего рост цен на птицу ощутили жители Мангистауской области: на 43,8%. В тройке антилидеров также оказались Актюбинская (37,8%) и Павлодарская (35,2%) области. Наименьшее удорожание было зафиксировано в Карагандинской области: на 15% за год.
В августе текущего года на прилавках магазинов и на базарах РК килограмм кур в среднем стоил 1,3 тыс. тг, килограмм куриных окорочков — 1,2 тыс. тг.