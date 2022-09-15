Производство мяса птицы выросло в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–июль текущего года производство свежего или охлажденного мяса птицы составило 64,2 тыс. тонн — на 3,5% больше, чем годом ранее. Также было произведено 75,9 тыс. тонн мороженого мяса домашней птицы — на незначительные 0,1% больше, чем за январь–июль 2021-го. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Большая часть производства пришлась на Алматинскую и Акмолинскую области. Так, в Акмолинской области произвели 38,4% свежего или охлажденного и 18,6% мороженого мяса птицы, в Алматинской — 16,6% свежего или охлажденного и 50,6% мороженого мяса птицы.

По итогам первого полугодия текущего года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на мясо птицы и пищевые субпродукты на 71,1%, против 68,9% годом ранее. При росте производства за этот период на 4,2% импорт мяса сократился на 6%, до 58,7 тыс. тонн.

Объем реализации на внутреннем рынке за этот период составил 196,8 тыс. тонн — на 5,3% больше, чем годом ранее.

По итогам августа текущего года стоимость мяса птицы выросла на 27,9% за год. В том числе куры подорожали на 25,9%, куриные окорочка — на 28,5%, грудка — на 29,3%, голень и бедро — на 29,5%.

В региональном разрезе сильнее всего рост цен на птицу ощутили жители Мангистауской области: на 43,8%. В тройке антилидеров также оказались Актюбинская (37,8%) и Павлодарская (35,2%) области. Наименьшее удорожание было зафиксировано в Карагандинской области: на 15% за год.

В августе текущего года на прилавках магазинов и на базарах РК килограмм кур в среднем стоил 1,3 тыс. тг, килограмм куриных окорочков — 1,2 тыс. тг.