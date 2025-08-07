Производство музыкальных инструментов в Казахстане сократилось

Производство было в 8 из 20 регионов. Лидирует Алматы — 38 млн тенге (68% от общего объема), но объем снизился на 7,8% по сравнению с прошлым годом. Далее идут Алматинская область (7,7 млн) и Жамбылская (4,5 млн).

Цены на домбры и гитары в июле выросли на 0,3% за месяц и на 5,6% за год. Самый заметный рост за месяц — в Западно-Казахстанской (2,1%), Туркестанской (1,9%) и Алматы (0,7%). В других регионах цены почти не изменились.

За год цены на домбры и гитары выросли почти везде, кроме Туркестанской области (снижение на 1,5%). В Павлодарской и Алматинской областях, области Улытау — без изменений. Больше всего подорожали инструменты в Акмолинской (на 16,4%), Жамбылской (15,1%) и Актюбинской (12,4%) областях. Меньше всего — в области Жетысу (на 1,2%).

Также заметно сократилась деятельность по звукозаписи и изданию музыки. За первый квартал 2025 года объем услуг составил 333,6 млрд тенге — на 36,2% меньше, чем годом ранее.

Алматы снова на первом месте — 236,7 млрд тенге (почти 71% от всего объёма), но это на 46,3% меньше, чем в 2024 году. Далее идут Алматинская (25,5 млрд) и Жамбылская (19,5 млрд) области.