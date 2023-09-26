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    21:43, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Производство муки в Казахстане выросло на 3,7%

    Мухтор Холдорбеков/ МИА «Казинформ»
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ МИА «Казинформ»

    За полгода казахстанские предприятия произвели 1,7 млн тонн муки, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

    На долю импорта пришлось 1,4% муки – в страну завезли 24,2 тысячи тонн указанной продукции. Импорт за семь месяцев вырос на 1,1%.

    На экспорт за январь-июль текущего года отправлено более 1 млн тонн муки, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    На внутреннем рынке всего реализовано 716 тысяч тонн продукции – на 5,1% меньше, чем годом ранее.

    Напомним, цена пшеничной муки первого сорта в среднем за килограмм составляет 225 тенге.

    Теги:
    Экономика Промышленность
    Автор
    Зифа Хабирова
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