Производство муки в Казахстане выросло на 3,7%

За полгода казахстанские предприятия произвели 1,7 млн тонн муки, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

На долю импорта пришлось 1,4% муки – в страну завезли 24,2 тысячи тонн указанной продукции. Импорт за семь месяцев вырос на 1,1%.



На экспорт за январь-июль текущего года отправлено более 1 млн тонн муки, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



На внутреннем рынке всего реализовано 716 тысяч тонн продукции – на 5,1% меньше, чем годом ранее.



Напомним, цена пшеничной муки первого сорта в среднем за килограмм составляет 225 тенге.