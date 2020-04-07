Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Производство медицинских масок начали в Азербайджане

Автор:  
Бекбау Тайманов
7 Апреля 2020, 15:51
Производство медицинских масок начали в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ — В Азербайджане в понедельник состоялось открытие предприятия по производству медицинских масок, где принял участие президент страны. Об этом сообщается на сайте главы государства, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Предприятие по производству медицинских масок было открыто на территории «Сумгайытского химического промышленного парка» (СХПП). Производство востребованных медицинских масок будет осуществлять ООО «Baki Tekstil Fabriki». Стоимость реализованного проекта составляет 3,9 млн манатов (2,3 млндолларов США по текущему курсу). На предприятии запущена первая линия производства, в рамках которой будет производиться до 120 тысяч масок в день. Ожидается, что в ближайшие дни будет запущена вторая линия, в результате производство увеличится до 200-250 тысяч масок в день.


Промышленность   Здравоохранение   Азербайджан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению