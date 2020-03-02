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Производство медицинских масок могут увеличить в Казахстане

2 Марта 2020 12:59
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Производство медицинских масок могут увеличить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев рассказал о ситуации с производством медицинских масок в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Производительность наших пяти предприятий (выпускающих защитные маски - авт.) – 170 тысяч медицинских масок в сутки. Ежемесячно эти предприятия производят 5 млн штук. Есть возможность увеличить производство до 6 млн штук», - сообщил Берик Камалиев на заседании Правительства.

Он напомнил, что согласно поручению Премьер-министра РК Аскара Мамина, обеспечением населения медицинскими масками и прочими защитными средствами занимается Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с Министерством здравоохранения РК.

«Хочу отметить, что сырье у них есть до конца года. Только по одной компании была информация, что поставщики сырья из Китая попросили 50% оплаты отдавать медицинскими масками. Это вопрос был решен», - отметил спикер.

Он также сообщил, что сегодня по этому вопросу состоится совещание под председательством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра с руководителями этих компаний.

«Мы сверимся, кто сколько имеет сырья и как будет работать. Все эти вопросы у нас на контроле», - добавил он.


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Ключевые слова: Правительство РК, Здравоохранение, Безопасность, Пневмония в Китае,
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Азамат Сыздыкбаев

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