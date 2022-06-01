1 Июня 2022 14:44

Производство мебели выросло на 13,4% в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производство мебели в РК за январь–апрель 2022 года составило в денежном выражении 22,7 млрд тг. Согласно индексу промышленного производства, рост выпуска в секторе составил 13,4%. Годом ранее реальный рост производства достигал 19,5%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В региональном разрезе почти треть всего производства мебели за январь–апрель 2022 года пришлась лишь на Алматы (7,4 млрд тг). Значительные объемы выпуска были также зафиксированы в Карагандинской (1,9 млрд тг), Павлодарской (1,8 млрд тг) и Западно-Казахстанской (1,5 млрд тг) областях.

Наименьшие объемы производства пришлись на Кызылординскую (91,5 млн тг), Мангистаускую (168,4 млн тг) и Атыраускую (282,4 млн тг) области.

В натуральном выражении заметный рост производства наблюдался в сегменте деревянной мебели для столовых и гостиных — сразу почти вдвое (на 93,8%), до 25,7 тыс. штук, — а также кухонной мебели — более чем в полтора раза, до 39,2 тыс. шт. Выпуск табуретов, стульев и прочей специальной мебели для сидения с металлическим каркасом вырос на 19,8%, до 381,2 тыс. шт.

В сегменте деревянной офисной мебели, напротив, производство сократилось почти в 2 раза, до 99 тыс. шт. Спад отмечен и в сегменте деревянной мебели для спальни (кроме кроватей и шкафов): на 4,4%, до 17,3 тыс. шт.

Несмотря на рост объема производства мебели, цены на мебель и предметы домашнего обихода в РК заметно подскочили. Так, по итогам апреля годовой рост цен составил сразу 13% (для сравнения: годом ранее было 6,4%).

Среди регионов РК мебель и предметы домашнего обихода подорожали от 2,5% за год в Мангистауской области до 37,3% — в Туркестанской. Заметное удорожание было также отмечено в Кызылординской (на 23%), Восточно-Казахстанской (на 19,1%) и Северо-Казахстанской (на 19%) областях.

В сегменте домашней мебели самый большой годовой рост цен был зафиксирован на диваны-кровати — плюс 15,8%. Шкафы для платьев и белья подорожали на 13,2%, стулья и столы — на 12,4% и 11,3% соответственно, а наборы мебели для спальни — на 11%.