Производство масок в Казахстане достаточное - Елжан Биртанов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации вокруг медицинских масок высказался министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Необходимость в масках есть. На сегодняшний день таковой угрозы нет, но вместе с тем, есть спрос, в том числе, к сожалению, ажиотаж. Скупаются маски, из-за чего создается дефицит. В целом, производство масок в Казахстане отечественными товаропроизводителями достаточное. Практически двойной объем годового потребления у нас есть. Кроме того, на необходимый случай мы также ведем переговоры по завозу масок из других стран. Необходимым количеством масок мы всех обеспечим», - прокомментировал министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах СЦК.
При этом министр еще раз подчеркнул, что в Казахстане на сегодняшний день диагностированных случаев коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.
Министр призвал граждан соблюдать меры профилактики.
«Хочу заверить наших граждан, на сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекции находится под контролем Правительства и Минздрава РК. Мы также будем информировать вас обо всех изменениях, которые будут происходить. В целом предпринимать усиленные меры профилактики. Сегодня мы находимся еще и в сезоне обычных респираторных инфекций. Необходимо принимать стандартные меры по профилактике вирусных инфекций, общей гигиены, стараться не переохлаждаться, не заболеть», - отметил министр.
Ранее Елжан Биртанов сообщил, что с сегодняшнего дня проводится усиленный контроль на всех пунктах пропуска государственных границ и во всех международных направлениях аэропортов.
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