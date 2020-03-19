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Производство масок  увеличилось в Актобе

19 Марта 2020 18:47
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Производство масок  увеличилось в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Производство масок увеличилось в Актобе. Медицинские одноразовые маски производит компания «ТК Фарм», многоразовые маски шьют в швейных ателье города. Об этом рассказал руководитель управления здравоохранения области Асет Калиев в ходе онлайн выступления на площадке региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Несмотря на увеличение производства масок, в розничной сети аптек города наблюдается их дефицит .

«С масками проблема есть. Производственные мощности компании ежедневно увеличиваются, на сегодня компания «ТК Фарм» выпускает 10 тысяч масок в день. Эти маски поступают в аптечную сеть «Миллениум». Многоразовые маски шьют в ателье ассоциации дизайнеров и портных области. Многоразовыми масками мы обеспечиваем организованные коллективы. На сегодня ателье выпустили около 12 тысяч многоразовых масок. Думаю, в ближайшие дни мы обеспечим город», - сказал А.Калиев.

Руководитель департамента контроля качества товаров и услуг Нурсулу Беркимбаева посоветовала актюбинцам самим сшить для себя многоразовые маски, которые она также сшила для себя и семьи.

«Маски в условиях их дефицита можно сшить самим из марли или хлопчатобумажной ткани. Я тоже сшила», - сказала она.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Здравоохранение, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Самал Ендибаева

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