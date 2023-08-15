Производство макарон и лапши в Казахстане сократилось до пятилетнего минимума

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Производство макарон, лапши и прочего кускуса в Казахстане сократилось до пятилетнего минимума, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DataHub.



По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в июле казахстанские предприятия выпустили 10,4 тысяч тонн макарон и лапши. В последний раз показатель был ниже в июле 2018 года (10,2 тысяч тонн), до этого – в январе 2016 года (10 тысяч тонн).

Среднемесячный выпуск в 2022 году составил около 13,8 тысяч тонн. За 7 месяцев 2023 года в Казахстане было произведено 87 тысяч тонн макарон. Это на 7,5 тысяч тонн или 7,9% меньше, чем годом ранее.

Выпуск сахара снижается третий месяц подряд, сократившись с 29,2 тысяч тонн в апреле до 17,4 тысяч тонн в июле. Нынешний выпуск – на минимуме с февраля 2022 года. Весной того года, напомним, был значительный дефицит этого товара, а цены резко выросли. В январе-июле 2023 года производство упало на 7,3% относительно аналогичного периода прошлого года.

Упало и производство чая и кофе. В июле – чуть более 1 тысячи тонн. За последние 10 лет меньше было лишь однажды: 0,9 тысяч тонн в декабре 2017 года. Среднемесячный объем выпуска в 2022 году превышал 1,4 тысяч тонн.