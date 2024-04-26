Производство лекарств в РК сокращается, а импорт растет — Маулен Ашимбаев
Производство основных фармпрепаратов в прошлом году сократилось на 10%. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, глава Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Нурлан Искаков объяснил причины, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Нужно подчеркнуть, что Главой государства поставлена задача довести долю отечественного производства на фармацевтическом рынке до 50% в ближайшие годы, то есть не когда-нибудь в будущем, а в ближайшие годы. По стандартам ВОЗ, для обеспечения лекарственной безопасности, доля отечественного производства на рынке должна быть не менее 30%, то есть минимум 30% лекарств нужно производить внутри страны. Но это мы увидели и во время ковида, что очень важно фармацевтическую промышленность развивать, — сказал М. Ашимбаев на пленарном заседании палаты.
Однако, как отметил спикер Сената, на сегодня ситуация складывается не лучшим образом.
— Но что мы имеем сегодня? Вот вы говорите, что работаете, что концепцию готовите и так далее, но мы же всегда говорим о том, что нужно смотреть на факты. Отчеты это всегда здорово, но по факту, согласно данным официальной статистики, на нашем рынке лекарственных препаратов доля отечественных производителей сегодня 10%, то есть до того, чтобы дойти хотя бы до требуемых 30%, нам еще нужно очень много делать. И при этом мы видим тренд на уменьшение — если бы был тренд на увеличение, тогда мы могли бы сказать, что работа идет, что какие-то результаты будут и так далее, — подчеркнул М. Ашимбаев.
Спикер Сената сообщил, что согласно официальным статданным, производство основных фармпрепаратов в прошлом году сократилось на 10% по сравнению с 2022 годом.
— При этом экспорт лекарственных препаратов, произведенных у нас, в прошлом году сократился на 28,5%, почти на 30%. При этом импорт лекарств вырос на 3,5% в прошлом году. То есть мы видим тренд не в сторону увеличения, а наоборот уменьшение производства отечественных лекарств, — добавил М. Ашимбаев.
В свою очередь глава Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Нурлан Искаков объяснил причины такого положения дел.
— Если сравнивать показатели, то да, доля отечественного производства упала незначительно. Оно связано в первую очередь с тем, что во время ковида было массовое производство отечественной продукции — СИЗов, вакцины от ковида Казвак, после пандемии, количество сократилось, доля отечественного производства упала, но вместе с тем есть большой пул проектов, которые в этом году будут запущены. В прошлом году ряд производств запущены, и в любом случае баланс выровняется. В то же время в прошлом году в связи со вспышкой кори много вакцин дополнительно закуплено, включены новые перечни орфанных заболеваний, то есть увеличилась доля закупок иностранных лекарств, поэтому на фоне больших закупок процент снизился, — пояснил он.