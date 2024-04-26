Производство основных фармпрепаратов в прошлом году сократилось на 10%. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, глава Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Нурлан Искаков объяснил причины, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Нужно подчеркнуть, что Главой государства поставлена задача довести долю отечественного производства на фармацевтическом рынке до 50% в ближайшие годы, то есть не когда-нибудь в будущем, а в ближайшие годы. По стандартам ВОЗ, для обеспечения лекарственной безопасности, доля отечественного производства на рынке должна быть не менее 30%, то есть минимум 30% лекарств нужно производить внутри страны. Но это мы увидели и во время ковида, что очень важно фармацевтическую промышленность развивать, — сказал М. Ашимбаев на пленарном заседании палаты.

Однако, как отметил спикер Сената, на сегодня ситуация складывается не лучшим образом.

— Но что мы имеем сегодня? Вот вы говорите, что работаете, что концепцию готовите и так далее, но мы же всегда говорим о том, что нужно смотреть на факты. Отчеты это всегда здорово, но по факту, согласно данным официальной статистики, на нашем рынке лекарственных препаратов доля отечественных производителей сегодня 10%, то есть до того, чтобы дойти хотя бы до требуемых 30%, нам еще нужно очень много делать. И при этом мы видим тренд на уменьшение — если бы был тренд на увеличение, тогда мы могли бы сказать, что работа идет, что какие-то результаты будут и так далее, — подчеркнул М. Ашимбаев.

Спикер Сената сообщил, что согласно официальным статданным, производство основных фармпрепаратов в прошлом году сократилось на 10% по сравнению с 2022 годом.

— При этом экспорт лекарственных препаратов, произведенных у нас, в прошлом году сократился на 28,5%, почти на 30%. При этом импорт лекарств вырос на 3,5% в прошлом году. То есть мы видим тренд не в сторону увеличения, а наоборот уменьшение производства отечественных лекарств, — добавил М. Ашимбаев.

В свою очередь глава Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Нурлан Искаков объяснил причины такого положения дел.