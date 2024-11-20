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    22:29, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Производство лекарств резко выросло в Казахстане

    По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в октябре 2024 года объем выпуска лекарств достиг 25,3 млрд тенге, что на 185% больше показателя сентября и на 192% выше, чем в октябре 2023 года, передает агентство Kazinform.

    Дәрілер
    Фото: Kazinform

    В апреле 2021 года объемы производства номинально составляли 22,6 млрд тенге, что с учетом инфляции (около 50% с начала 2021 года) и роста цен на фармпродукцию (около 40%) остается более высоким результатом.

    Примечательно, что рост в денежном выражении не сопровождается столь же значительным увеличением в натуральных объемах. Главный вклад в октябрьский всплеск обеспечила Алматинская область, где производство в стоимостном выражении увеличилось в семь раз (г/г и м/м) до 15 млрд тенге. Однако в килограммах рост оказался гораздо скромнее.

    Причина в изменении структуры производства: в октябре в регионе выпускали более дорогостоящие препараты, что и повлияло на общую динамику.

    Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов спросил министра здравоохранения Акмарал Альназарову о принимаемых мерах по недопущению необоснованного роста цен на лекарственные средства в Казахстане.

    Теги:
    Аптеки Фармацевтика Лекарства Здоровье
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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