Производство лекарств резко выросло в Казахстане
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в октябре 2024 года объем выпуска лекарств достиг 25,3 млрд тенге, что на 185% больше показателя сентября и на 192% выше, чем в октябре 2023 года, передает агентство Kazinform.
В апреле 2021 года объемы производства номинально составляли 22,6 млрд тенге, что с учетом инфляции (около 50% с начала 2021 года) и роста цен на фармпродукцию (около 40%) остается более высоким результатом.
Примечательно, что рост в денежном выражении не сопровождается столь же значительным увеличением в натуральных объемах. Главный вклад в октябрьский всплеск обеспечила Алматинская область, где производство в стоимостном выражении увеличилось в семь раз (г/г и м/м) до 15 млрд тенге. Однако в килограммах рост оказался гораздо скромнее.
Причина в изменении структуры производства: в октябре в регионе выпускали более дорогостоящие препараты, что и повлияло на общую динамику.
Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов спросил министра здравоохранения Акмарал Альназарову о принимаемых мерах по недопущению необоснованного роста цен на лекарственные средства в Казахстане.