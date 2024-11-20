Производство лекарств резко выросло в Казахстане

В апреле 2021 года объемы производства номинально составляли 22,6 млрд тенге, что с учетом инфляции (около 50% с начала 2021 года) и роста цен на фармпродукцию (около 40%) остается более высоким результатом.

Примечательно, что рост в денежном выражении не сопровождается столь же значительным увеличением в натуральных объемах. Главный вклад в октябрьский всплеск обеспечила Алматинская область, где производство в стоимостном выражении увеличилось в семь раз (г/г и м/м) до 15 млрд тенге. Однако в килограммах рост оказался гораздо скромнее.

Причина в изменении структуры производства: в октябре в регионе выпускали более дорогостоящие препараты, что и повлияло на общую динамику.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов спросил министра здравоохранения Акмарал Альназарову о принимаемых мерах по недопущению необоснованного роста цен на лекарственные средства в Казахстане.