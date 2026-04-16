телерадиокомплекс президента РК
    16:25, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Производство легкой промышленности в Казахстане выросло до 259,5 млрд тенге

    В Казахстане по итогам 2025 года объем производства легкой промышленности в Казахстане достиг 259,5 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Правительство РК

    Об этом сообщил заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК Мухамед Андаков на брифинге в СЦК. По его словам, основную долю в отрасли занимает текстильное производство — 159 млрд тенге. Объем пошива одежды составил около 84 млрд тенге, производство кожаных и сопутствующих изделий порядка 17 млрд тенге.

    Также в прошлом году объем инвестиций в отрасль составил 40 млрд тенге. Доля легкой промышленности в ВВП составляет 0,1%, в промышленности — 0,4%, а в обрабатывающей промышленности — 0,8%. В целом, по данным ведомства, в отрасли занято более 26 тысяч человек.

    — В 2025 году объем рынка легкой промышленности в стране составил 3,6 миллиарда долларов (1 871,5 миллиардов тенге — Прим. ред.), при этом доля отечественных производителей составила 8,1 процентов, остальной объем приходится на импорт. Для сравнения, в 2024 году доля отечественных товаропроизводителей составляла 5,1 процентов. Соответственно, по итогам 2025 года импорт продукции легкой промышленности составил 3,2 миллиарда долларов, — сообщил Андаков.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане разработают комплексную программу развития легкой промышленности.

    Адия Абубакир
