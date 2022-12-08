Производство легковых автомобилей выросло в Казахстане на 29,8% за год

8 Декабря 2022, 15:48

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По сравнению с прошлым годом производство легковых автомобилей и легкой коммерческой техники выросло в Казахстане на 29,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Energyprom.kz.

Автопром в текущем году продолжает страдать от проблем, связанных с дефицитом микрочипов, коронавирусными ограничениями и последовавшим за ними разрывом логистических цепочек, которые усугубились из-за геополитического кризиса в Европе. Производство легковых автомобилей и легкой коммерческой техники в некоторых странах по сей день не вернулось к показателям 2021 года, а по сравнению с «докоронакризисным» 2019 годом в заметном минусе большинство стран-автопроизводителей.

В Казахстане производство легковых автомобилей и легкой коммерческой техники показывает уверенный рост. По сравнению с девятью месяцами 2021 года производство выросло на 29,8%, а если сравнить с аналогичным периодом «докоронакризисного» 2019 года — сразу в 2,4 раза.

По сравнению с 2019 годом производство автомобилей выросло также в Узбекистане (на 23,7%) и в лидирующем в отрасли автопрома Китае (на 8,2%).

За три квартала 2022 года производство легковых автомобилей и легкой коммерческой техники в США составило почти 7,4 млн, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, но на 9% не дотягивает до показателей 2019 года. Такая же ситуация наблюдается в Германии и Южной Корее: по сравнению с прошлым годом производство выросло на 8,8% и 4,6% соответственно, но по сравнению с 2019 годом показатели ниже на 29,6% и 7,5%.

Что же касается стран, которые в минусе даже по сравнению с прошлым годом, таких тоже немало, к примеру, Франция (на 11,7%), Великобритания (на 8%) и Япония (на 2,2%). Более того, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года производство в этих странах упало сразу на 45,4%, 37,5% и 22,7%. В России автопроизводство по итогам девяти месяцев текущего года упало на 75,1% к январю–сентябрю 2021 года и на 68,3% к 2019 году.

Продажи новых легковых автомобилей и легкой коммерческой техники в мире практически приблизились к показателям прошлого года, составив за январь–сентябрь 2022 года 59,5 млн авто — лишь на 2% меньше. По сравнению с «докоронакризисным» 2019 годом продажи все еще ниже на 11,1%. Автопродажи в США в январе–сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года оказались меньше на 20,2%, в Японии — на 24,5%, а в странах Западной Европы — сразу на 31,9%. В России продажи в 2022 году сократились в сравнении с 2019 голом и вовсе на 60,1%.

В Китае положительную динамику показывает не только производство автомобилей, но и их продажи. По сравнению с январем-сентябрем 2019 года дилеры в Китае реализовали на 6,9% больше новых автомобилей в текущем году.

В Казахстане продажи выросли сразу на 67,6% к показателям «докоронакризисного» 2019 года, в первую очередь за счет увеличения производства и доли отечественных автомобилей в продажах, а также за счет выхода на казахстанский рынок новых брендов.

Серьезные проблемы в автомобильной промышленности во всем мире, вызванные целым рядом тяжелых для отрасли глобальных кризисных явлений, привели к дефициту новых легковых автомобилей и значительному спаду продаж. Все это ожидаемо спровоцировало рост цен, причем не только на новые автомобили, но и на подержанные.

В России для того, чтобы сократить ожидание при приобретении новых автомобилей, ввели схему серого параллельного импорта, что, впрочем, все равно занимает время — уже хотя бы из-за доставки в РФ. Очереди на автомобили также наблюдаются в Узбекистане, причем ожидание может длиться до двух лет. В Беларуси салоны официальных дилеров практически опустели или перешли на подержанные автомобили. Такая ситуация наблюдается во всем мире: к примеру, в США время ожидания нового автомобиля по сравнению даже с «коронакризисным» 2020 годом выросло втрое.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют увеличить производство автомобилей до 135 тысяч единиц.