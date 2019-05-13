Производство легковых автомобилей в Казахстане выросло на 28%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов в РК за январь-март 2019 года достигло 56,5 млрд тенге, что на 42,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Сообщается, что в натуральном выражении было произведено 8822 единицы транспортных средств. Это почти на 30% больше, чем годом ранее.

«Легковых автомобилей за три месяца было выпущено 8,3 тысячи единиц (+27,9% за год), 205 грузовиков, 151 прицеп и полуприцеп, 149 автобусов - сразу в 6,8 раза больше, чем годом ранее и 13 единиц прочей специализированной техники», - отмечается в исследовании.

По данным Ассоциации Казахстанского автомобильного бизнеса (АКАБ), лидером по количеству произведенных легковых автомобилей за январь-март 2019 года стал автопроизводитель «АзияАвто» (5049 авто). Еще 3255 автомобилей произвел завод «СарыаркаАвтоПром».

Более половины выпуска приходится на Восточно-Казахстанскую область, где произведена 5201 единица легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов на 28,6 млрд тенге. Здесь работают такие заводы, как «АзияАвто», «СемАЗ» и Daewoo Bus. Следом идет Костанайская область - 24,7 млрд тенге, 3328 единиц транспортной техники. В регионе работает автозавод «СарыаркаАвтоПром».

На Акмолинскую область приходится 1,2 млрд тенге и 78 единиц техники. Здесь расположен завод по производству грузовиков «КАМАЗ-Инжиниринг». Чуть не дотянул до миллиарда тенге Алматы - 978,4 млн тенге, 37 единиц грузовых автомобилей и автобусов. В регионе расположен завод Hyundai Trans Auto.

Напомним, в апреле в Алматы прошла церемония закладки первого камня в основание будущего завода Hyundai Trans Kazakhstan. Ожидается, что мощность предприятия на первом этапе составит 30 тысяч автомобилей, а на втором - будет увеличена до 45 тысяч в год. Первый автомобиль сойдет с конвейера уже в 2020 году.